In Sardegna via ai vaccini per cittadini dai 16 ai 39 anni

La novità riguarda circa 230mila persone

Di: Redazione Sardegna Live

La campagna vaccinale anti-Covid in Sardegna è giunta a un passaggio cruciale. Dalle 12 di oggi, infatti, prenderanno il via le prenotazioni per l'inoculazione delle dosi per i cittadini dai 16 ai 39 anni.

Sono circa 230mila le persone potenzialmente interessate nell'Isola, si tratta dei nati tra il 1982 e il 2004. Per prenotarsi è necessario collegarsi al portale di Poste Italiane muniti di codice fiscale e tessera sanitaria. Il sistema, una volta terminata la procedura, comunicherà data e luogo in cui recarsi per la somministrazione. Sono 93 i centri vaccinali attivi in Sardegna.

Le vaccinazioni per gli under 40 inizieranno salvo ritardi dalla metà di giugno, una volta terminato il ciclo degli ultraquarantenni.