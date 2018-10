Spaccio di droga in Piazza del Carmine: arrestati due giovani

Si tratta di due stranieri pregiudicati

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati sorpresi mentre cedevano della droga a un cliente in Piazza del Carmine a Cagliari. E’ quanto riferito dai Carabinieri del Nucleo investigativo che ieri pomeriggio hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti due giovani pregiudicati senza fissa dimora.

Si tratta di Muhammed Hidara, 21enne nato in Gambia, e Abdou Darboe, 24 anni nato in Guinea Bissau. I due, a seguito della perquisizione personale effettuata dai militari, sarebbero stati trovati con dodici grammi di hashish suddivisa in dosi e di 120 euro, ritenuto provento illecita attività.

I due sono stati dunque arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando provinciale in attesa del rito direttissimo previsto per questa mattina.