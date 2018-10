Sulcitana, la ss.195 riaperta al traffico in entrambe le direzioni

Conclusi nei tempi previsti gli interventi di ripristino dei tratti danneggiati a causa delle esondazioni

Di: Alessandro Congia

Anas ha riaperto al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 195 “Sulcitana” danneggiata in tre punti a seguito delle intense piogge di mercoledì 10 ottobre che hanno causato forti esondazioni della laguna nel territorio di Capoterra, nell’Area Metropolitana di Cagliari.

I lavori, già avviati la mattina di giovedì 11 ottobre, sono consistiti nella ricostruzione del corpo stradale asportato dalle acque, mediante riempimento e ripristino della sovrastruttura stradale dei rilevati di avvicinamento a tre opere idrauliche al km 8,900, km 9,300 e km 10,100. Successivamente si è provveduto all’installazione delle barriere della sicurezza, al ripasso della segnaletica orizzontale e alla pulizia del piano viabile lungo tutta la tratta, per consentire nuovamente il transito in piena sicurezza.

Gli interventi sono stati eseguiti dall’impresa Achenza di Ozieri che, in sinergia con i tecnici Anas, ha svolto le attività con turni h24 ed ha completato le lavorazioni nei tempi previsti. Anas attraverso la sua struttura di sorveglianza e monitoraggio e in collaborazione con le forze dell’ordine aveva preventivamente chiuso la strada nella mattina del 10 ottobre, evitando così ogni pericolo per gli utenti in transito.

