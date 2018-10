“Prove di laboratorio” in ricordo di Manlio Brigaglia

Sabato 20 ottobre il Comune e la Pro loco ricordano lo studioso con un concerto degli HumaniorA

Di: Antonio Caria

Anche l’Amministrazione e la Pro loco di Banari hanno deciso di dedicare una serata in ricordo del professor Manlio Brigaglia, scomparso lo scorso 10 maggio, con un concerto dal titolo “Prove di laboratorio” del gruppo HumaniorA.

All’appuntamento, in programma sabato 20 ottobre alle 18.00 nei locali del Centro Polivalente in Via La Marmora 1, interverranno anche il Sindaco Antonio Carboni, il professor Salvatore Tola e l’artista Giuseppe Carta.

Inoltre saranno presentati anche alcuni brani inediti del nuovo progetto dedicato alle donne protagoniste della storia della Sardegna. L'ingresso è libero.