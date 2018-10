Esce di strada con l'auto: perde la vita un 18enne di Ittiri

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe compiuto 19 anni la prossima settimana il giovane di Ittiri che nella notte ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione di Arzachena.

Gianluca Simula era alla guida della propria auto, una Fiat Punto, quando, forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, è finito fuori strada.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che nulla ha potuto per salvare la vita al giovane che per l'estate aveva trovato un lavoro stagionale come cameriere in un ristorante della Costa Smeralda. 

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri.