Record raccolta differenziata ad Alghero: 67,08%

Da ieri ritiro domiciliare col nuovo sistema porta a porta anche nella zona del Lido

Di: Redazione Sardegna Live

Il mese di settembre si chiude con un nuovo record assoluto per la città di Alghero sul versante dei rifiuti. 67,08% la percentuale di differenziata prodotta, il dato più rilevante raggiunto dal Comune nella sua storia: 25,8% di frazione umida prodotta, 13,3% il vetro, 10,4% carta e cartone, 8,17% la plastica, 9,4% circa di metalli, RAEE e altri rifiuti a recupero. E' quanto fanno sapere dal Comune con grande soddisfazione.

Sedici punti percentuali in più rispetto al mese di gennaio, oltre trenta se si considera il dato d'inizio consiliatura. E' il risultato della rinnovata gestione della nettezza urbana inaugurata col nuovo appalto che, non senza difficoltà e grazie all'impegno constante e crescente dei cittadini, ha impresso nuovi ritmi e maggiore attenzione al decoro in tutti i quartieri urbani ed extra-urbani.

Eliminati più di 600 cassonetti e campane del vetro dalle strade, ampliato il porta a porta integrale, uniformato il calendario di ritiro e potenziate le frequenze anche per i bar e ristoranti. Dalla giornata odierna ha preso avvio il PAP anche nell'ultimo quartiere ancora scoperto, il Lido, che si uniforma al sistema di raccolta a domicilio attivo in tutte le vie della città. Per i condomini, così come avviene in tutti i quartieri, è previsto il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata all'interno delle pertinenze condominiali libere (cortili o spazi privati condominiali ad uso esclusivo di tutti i condomini), negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio d’intesa con l’assemblea condominiale titolare della competenza in merito alluso degli spazi comuni.

Cambia volto anche il centro cittadino con tutte le attività di somministrazione che progressivamente si adeguano alle nuove indicazioni schermando i propri bidoni con legno e fiori (ecobox): si tratta della moderna soluzione ideata e adottata dai competenti uffici dell'Amministrazione di concerto con gli imprenditori, al fine di venire incontro alle esigenze di molti titolari di attività e garantire al tempo stesso il massimo del decoro. Parallelamente prosegue l'iter per la realizzazione delle oasi ecologiche in agro: si partirà da Guardia Grande e completeranno tutti gli interventi previsti in capitolato.

Organico: martedì, giovedì, sabato

Plastica e metalli: venerdì

Carta e cartone: mercoledì

Secco residuo: giovedì

Vetro: lunedì

Pannolini: lunedì, mercoledì, sabato (previa prenotazione Numero Verde 800543999)