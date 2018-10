Pioggia e temporali sulla Sardegna: le previsioni per domani

Ecco il tempo previsto sull'Italia per domani martedì 16 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo avviso della Protezione civile di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato (Allerta Gialla) in tutta la Sardegna e per rischio idraulico (Allerta Gialla) nella zona della Gallura che sarà valido sino alla mezzanotte di domani.

“Tra stasera, 15 ottobre, e domani, 16 ottobre – si legge nel comunicato –, delle precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, investiranno la Sardegna. Le precipitazioni interesseranno inizialmente la parte occidentale dell'isola; nel corso della giornata di domani si estenderanno alla parte orientale della Sardegna. Le precipitazioni saranno generalmente moderate. Nella giornata di domani i temporali potranno risultare localmente intensi sul nord-est dell'Isola. A partire dal pomeriggio di domani i fenomeni saranno in attenuazione».

TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI MARTEDI’ - fonte Aeronautica militare

NORD:

- CIELO IN GENERALE MOLTO NUVOLOSO O COPERTO OVUNQUE CON DEBOLI PIOGGE O ROVESCI SU AREE ALPINE E PREALPINE OCCIDENTALI DI LIGURIA E PIEMONTE, E SULLA PIANURA PADANO-VENETA, IN ATTENUAZIONE SERALE;

- SEMPRE DALLA SERATA PARZIALI SCHIARITE SUL SETTORE NORDOCCIDENTALE.

CENTRO E SARDEGNA:

- ADDENSAMENTI COMPATTI CON LOCALI FENOMENI SULLE REGIONI ADRIATICHE, PIU' DIFFUSI ED INTENSI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA SARDEGNA OCCIDENTALE AL MATTINO.

- VELATURE ESTESE ALTROVE; NUBI IN AUMENTO POMERIDIANO SULLE AREE COSTIERE TIRRENICHE CON ASSOCIATE DEBOLI PIOGGE, ANCHE TEMPORALESCHE.

SUD E SICILIA:

- NUVOLOSITA' CONSISTENTE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO CON DEBOLI PRECIPITAZIONI SPARSE, PIU' CONCENTRATE ED INTENSE, IN PREVALENZA TEMPORALESCHE OD A CARATTERE DI ROVESCIO, AL MATTINO SU BASILICATA ORIENTALE E PUGLIA IONICA;

- DALLA SERATA ATTENUAZIONE DELLA FENOMENOLOGIA UN PO' OVUNQUE.

TEMPERATURE:

- MINIME IN AUMENTO AL CENTRO, SULLA PIANURA PADANO-VENETA, SU SARDEGNA E PUGLIA, GENERALMENTE STAZIONARIE SUL RESTO DEL PAESE;

- MASSIME IN LIEVE DIMINUZIONE SU LIGURIA, COSTE TOSCANE E PUGLIA, IN RIALZO SU AREE ALPINE E PREALPINE, TRIVENETO, REGIONI MERIDIONALI TIRRENICHE, LAZIO ED ABRUZZO APPENNINICI; SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE.

VENTI:

- MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA;

- DA DEBOLI A MODERATI SUDORIENTALI SULLA PUGLIA;

- DEBOLI DAI QUADRANTI MERIDIONALI SUL RESTANTE SUD, DA QUELLI ORIENTALI AL CENTRO E SULLA PIANURA PADANA, VARIABILI SUL RESTANTE NORD.

MARI:

- DA MOSSO A MOLTO MOSSO IL MAR LIGURE CON MOTO ONDOSO IN ATTENUAZIONE;

- MOSSI I RESTANTI BACINI.

Il tempo previsto sulla Sardegna per la mattina di martedì

Il tempo previsto sulla Sardegna per il pomeriggio di martedì

Il tempo previsto sulla Sardegna per la sera di martedì

Il tempo previsto sulla Sardegna per la notte di martedì