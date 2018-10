Uta conta i danni, distrutta viabilità

Aziende isolate, sopralluogo sindaci Zedda e Porcu

Di: Ansa

Decine di metri di argine che non ci sono più. E un ponte semidistrutto. Sono i simboli dei danni del maltempo dei giorni scorsi a Uta. Questa mattina il sindaco della città metropolitana di Cagliari Massimo Zedda, accompagnato dal primo cittadino di Uta Giacomo Porcu, ha visitato le aree più compromesse del territorio del comune a 22 chilometri dal capoluogo sardo.

Il sopralluogo originariamente era stato fissato per fare il punto su alcuni cantieri finanziati dal patto di sviluppo della città metropolitana. Ma, alla luce di quanto successo la scorsa settimana, gran parte del tempo è stata dedicata proprio a una ulteriore ricognizione delle zone devastate da pioggia e detriti. In particolare il Comune di Uta chiede il ripristino delle strade che collegano il paese alle aziende agricole che rischiano di rimanere isolate proprio a causa delle interruzioni nella viabilità secondaria.

Attualmente è in corso una procedura di accertamento dei danni causati dall'alluvione dello scorso 10 ottobre. A disposizione in Municipio i moduli per le segnalazioni delle devastazioni dei terreni, degli stabili e delle colture.