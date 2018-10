Matteo Salvini sarà in Sardegna a novembre

Lo ha confermato oggi il deputato Eugenio Zoffili.

Di: Redazione Sardegna Live

Il commissario per la Lega nell'Isola, il deputato Eugenio Zoffili, ha fatto sapere oggi che il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini sarà in Sardegna entro il 15 novembre.

"Salvini verrà per ascoltare i cittadini sardi e incontrare i rappresentanti del tavolo regionale", ha detto il parlamentare.

Come da accordi stretti a livello nazionale, sarà la Lega a scegliere il candidato governatore per la Sardegna. In posizione avvantaggiata c'è il nome del senatore Lega Psd'Az e leader del Partito Sardo d'Azione, Christian Solinas.