Auto si scontra contro un camion e si ribalta: paura sulla statale 130

Sul posto i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale sulla ss. 130, all'altezza della località Santa Gilla, dove intorno alle 9.15 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza i veicoli: coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura, una Fiat Punto, che si è ribaltata, fortunatamente da registrare solo un ferito lieve preso in cura dal personale sanitario del 118.

La squadra del 115 di pronto intervento, inviata dalla sala operativa del Comando Provinciale di viale Marconi, è tempestivamente intervenuta congiuntamente al personale sanitario del 118, l’arteria in questione è stata temporaneamente interdetta al traffico, per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. In corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente.