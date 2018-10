Studenti a lezione di legalità e sicurezza con la Polizia

Circa 300 studenti hanno visitato ieri mattina la centrale Idroelettrica del Taloro

Di: Redazione Sardegna Live

Duecentosettantacinque studenti dell'Istituto Comprensivo delle scuole delle comunità di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai e Ovodda hanno visitato ieri mattina la centrale Idroelettrica del Taloro e partecipato alle lezioni sulla legalità tenuti dagli agenti della Polizia stradale guidati dal Comandante Giacinto Mattera.

Ieri mattina, sabato 13 ottobre, si è rinnovato l’appuntamento con Centrali Aperte, manifestazione di Enel Green Power all’insegna della sostenibilità ambientale e del divertimento.

Oltre alle visite guidate con il trenino turistico per ammirare anche la bellezza del posto intorno al lago Cucchinadorza e a una mostra fotografica sulla costruzione degli impianti idroelettrici del Taloro, gli studenti e i visitatori hanno potuto degustare le eccellenze gastronomiche del territorio e ammirare l’esibizione del Gruppo mini folk di Ovodda.

La manifestazione è stata preceduta dalle ore 9 da un’iniziativa della Polizia Stradale di Nuoro che, con il Pullman Azzurro, un’aula multimediale itinerante, percorsi, giochi, filmati e cartoni hanno coinvolto gli studenti in una lezione di legalità e sicurezza. Per gli adulti simulazioni della guida in stato di ebbrezza, con l’ausilio di occhiali speciali, percorsi appositi e un simulatore di motociclette.

La Centrale Idroelettrica del Taloro, attiva sin dagli anni ’70 utilizzando gli invasi di Gusana e Cucchinadorza, è inserita nel piano di riaccensione della rete sarda in caso di black-out, ha una potenza di 240 MW e un “salto” di oltre 300 metri. Con le Centrali di Cucchinadorza, Badu Ozzana e Benzone si raggiunge una potenza complessiva di 314MW.