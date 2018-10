Dermopigmentazione, trucco permanente e permanent make-up: a Roma l’evento Sking

Vincenzo Coni, da Cagliari, è stato l’unico giudice sardo al mega evento nazionale di trucco permanente

Di: Alessandro Congia

Oggi a Roma si è tenuto l’evento Sking, dedicato ai migliori dermopigmentisti italiani (selezionati da una pre-giuria) che hanno voluto mettersi in gioco misurandosi con le proprie capacità. Gli operatori,51 intutto, arrivavano da tutta Italia e si sono sfidati nella realizzazione su una modella, di un trattamento di trucco permanente con tecnica sopracciglio realistico.

La giuria, scelta dalla nota azienda Orsini Belfatto, organizzatrice del mega evento ha valutato gli operatori. Era composta da 6 giudici internazionali e da giudici nazionali, tra cui Vincenzo Coni (tricopigmentista sardo di fama internazionale e fondatore dell’azienda Dermatrico Repair con sede a Cagliari).

Dopo la gara, in un apposito spazio dedicato, altri operatori di fama internazionale e nazionale si sono esibiti in un fantastico un live show senza uguali per presentare le ultimissime novità sul permanent make-up. In foto Vincenzo Coni in veste di unico giudice sardo durante l’intervista.