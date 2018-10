Scontro frontale tra due auto, gravissimo un automobilista

Sul posto i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia Municipale di Quartu S.E.

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari in viale dell'Autonomia Regionale Sarda, a Flumini, nel comune di Quartu Sant'Elena, per un incidente stradale dove sono coinvolte due autovetture, due feriti di cui uno grave, in codice rosso, trasportato in ospedale dal 118.

La squadra di pronto Intervento inviata dalla sala operativa del 115 è tempestivamente intervenuta congiuntamente al personale sanitario del 118 per soccorrere gli occupanti e mettere in sicurezza le autovetture e la sede stradale.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco i soccorritori con le ambulanze e anche la Polizia Municipale del comune di Quartu Sant'Elena. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente.