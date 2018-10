Livorno, muore 41enne di origini sarde

Incidente stradale sul cavalcavia della stazione di Livorno

Di: Redazione Sardegna Live

Un 41enne di origini sarde, Mauro Sanna, residente a Lari (provincia di Pisa) ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto due giorni fa a Livorno.

L’uomo, come riportano i media toscani, era in sella a uno scooter assieme a un amico quando si è scontrato violentemente con un’auto. Nonostante gli immediati soccorsi, per il 41enne non c’è stato nulla da fare.

Il passeggero, invece, di 33 anni residente a Collesalvetti, è stato trasportato in gravi condizioni prima al pronto soccorso di Livorno e poi all’ospedale di Cisanello nel reparto di rianimazione.

Domani, domenica 14, alle ore 10, parenti e amici gli daranno l’ultimo saluto al cimitero dei Lupi di Livorno.