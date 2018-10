Controlli dei Nas , sporcizia dentro il ristorante cinese: denunciata una 31enne

I militari dell’Arma hanno effettuato un blitz anche alla Marina, riscontrando numerose irregolarità e carenze igienico-sanitarie

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, insieme ai colleghi della Compagnia di via Nuoro, hanno intensificato i controlli per contrastare l’abusivismo commerciale e accertare irregolarità di natura igienico-sanitaria: in particolare è stato segnalato alle competenti Autorità Amministrativa e Sanitaria, Sikder Ohidul, cittadino del Bangladesh, 35enne, commerciante, ritenuto responsabile di “attivazione di deposito di alimenti senza le previste autorizzazioni e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo”.

I Carabinieri infatti hanno individuato un locale affittato dall’extracomunitario in via Napoli, accertando che lo stesso era stato adibito a deposito di alimenti e bevande senza averne dato preventiva notifica all’Autorità competente.

All’interno del locale, di circa 40 metri quadri, c’era di tutto, conservato in pessime condizioni: materiale e le attrezzature per un valore approssimativo di 110mila euro, così come gli alimenti e le bevande presenti, per un valore commerciale complessivamente quantificato in circa 45mila euro, sottoposti a sequestro amministrativo, mentre le violazioni amministrative da contestare ammontano complessivamente a 5mila euro.

In via Del Fangario, sempre a Cagliari, il sopralluogo all’interno di un ristorante – market cinese, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Amministrativa e Sanitaria una donna 31enne di nazionalità cinese, titolare dell’attività commerciale: è responsabile di aver omesso di mantenere i requisiti minimi igienico strutturali del proprio esercizio, di aver omesso di tenere puliti e in buone condizioni i locali e le attrezzature del laboratorio di produzione e deposito alimenti e per aver omesso di applicare procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP.

Non solo, nell’area dedicata a deposito delle materie prime e della cucina, ma anche in tutte le attrezzature presenti, sono state accertate gravi “carenze igienico strutturali dovute a presenza di sporcizia, notevole sporco pregresso, ragnatele, ruggine, pareti scrostate, alimenti poggiati sul pavimento e presenza di materiali non pertinenti all’attività”.

Al termine del blitz la responsabile è stata diffidata dal “proseguire l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente immediata chiusura dell’esercizio stesso, fino alla completa rimozione delle carenze riscontrate e al ripristino delle condizioni ottimali”. In questo caso specifico, le violazioni amministrative accertate per un valore complessivo di 3mila euro.