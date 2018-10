Pastore scomparso a Castiadas, 100 persone alla ricerca di Nicola

Si teme che il 38enne sia stato vittima nel nubifragio abbattutosi sulla zona

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre cento persone sono impegnate da questa mattina nella zona compresa tra Capo Ferrato e Costa Rei alla ricerca di Nicola Campitello, il pastore 38enne originario di Salerno, disperso ormai da 48 ore nella zona di Castiadas colpita dal violento nubifragio degli scorsi giorni.

I soccorritori stanno compiendo le ricerche con l'ausilio di droni, elicotteri e cani. L'area è stata suddivisa in varie zone che vengono perlustrate dagli uomini del Corpo forestale, dai vigili del fuoco, dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, della Compagnia di San Vito e del Battaglione Sardegna, oltre agli specialisti del Soccorso alpino.

In queste ore sono anche arrivati alcuni mezzi pesanti per il movimento terra, per smuovere la sacche di fango e melma che si sono formate nella zona.

Le ricerche, sospese all'imbrunire, riprenderanno domani.