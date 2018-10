Orosei ricorda le vittime di Rigopiano

Domani la presentazione dell’opera di Mario Mula

Di: Antonio Caria

L’Associazione socio-culturale di Musica in collaborazione con il Comune di Orosei hanno deciso di ricordare le vittime di Rigopiano con un’opera realizzata dallo scultore locale Mario Mula che sarà inaugurata domani 13 ottobre dalle 16.00, nel piazzale antistante il municipio.

Alle 16.030 è in programma la benedizione dei manufatti mentre alle 17.00 è in programma l’esibizione del Coro di Orosei. Alle 18.00 il momento più toccante con l’incontro, in sala consiliare, con una delegazione delle vittime di Rigopiano e copn il Vice sindaco di Farindola. Previsti i saluti di Tony Diana (Presidente A.SC.D.M.), Nino Canzano (Sindaco di Orosei), Serena Chessa (Assessora alla Cultura del Comune di Orosei), Mario Tinari (Rappresentante delle vittime) e di Mariapia di Quinzio (Vice sindaca di Farindola).

Gli organizzatori comunicano che l’opera sarà esposta già dalle 10.00 del mattino e che al termine della serata sarà offerto un rinfresco ai partecipanti. Le parti di completamento sono realizzate dagli artigiani locali.