Nel trasportino per animali un chilo di cocaina: due sassaresi in manette

I giovani sono stati fermati nei pressi di un distributore di benzina

Di: Alessandro Congia

A Sestu, nell'area di servizio Agip/Mosaico, i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm di Quartu Sant'Elena, impegnati in un servizio preventivo antirapina, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due giovani operai sassaresi, Giovanni Luiu, 32enne, e Umberto Depalmas, 23enne.

I due giovani in trasferta, a bordo di una Renault Clio, sono stati trovati in possesso di un involucro, occultato sotto una coperta all'interno di una gabbia per animali, contenente un chilo circa di cocaina.

I due, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.