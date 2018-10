Maltempo, pastore disperso a Castiadas

E' un servo pastore di 38 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Vigili del fuoco e Protezione civile sono in azione da ieri alla ricerca di un servo pastore disperso nella zona di Castiadas, colpita dal maltempo. Di lui non si hanno notizie da diverse ore.

Si tratta di Nicola Campitello, 38enne di origini campane. Era impegnato a pascolare il gregge fra Costa Rei e Capo Ferrato quando sarebbe stato sorpreso dal nubifragio. La zona è particolarmente impervia e i soccorritori avrebbero deciso di utilizzare i droni per sorvolarla dall'alto alla ricerca dell'uomo.

Le ricerche sono riprese all'alba. Forestali, Vigili del fuoco, carabinieri, Cai e volontari stanno perlustrando il tracciato del Rio Mannu, un rio diventato particolarmente impetuoso con l'alluvione.

Altri soccorritori stanno operando lungo il bagnasciuga di Capo Ferrato poiché il rio ha la sua foce a mare e non si esclude che il pastore sia stato trascinato lì dall'acqua. Non si spengono le speranze che il Campitello possa aver trovato riparo nelle campagne e per qualche ragione sia impossibilitato e tornare a casa.

Ieri sarebbero stati trovati un ombrello e indumenti che potrebbero essere di sua proprietà.