Padre Theo Flury protagonista alla Settimana Organistica

Doppio appuntamento per l’organista impegnato in una conferenza e in una masterclass

Di: Antonio Caria

L’organista svizzero Theo Flury sarà il prossimo protagonista della “Settimana organistica”, inserita all’interno del Festival Organistico del Conservatorio di Cagliari.

Il monaco benedettino dell’abbazia di Einsiedeln e docente di improvvisazione nel Pontificio Istituto di musica sacra di Roma, sarà impegnato in un doppio appuntamento: il primo (domani 12 ottobre alle 17.00), una conferenza dal titolo “Aspetti dell'organo liturgico e dell'improvvisazione organistica”, promosso in collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano di Cagliari e inserito nel Corso operatori musicali per la liturgia), che si terrà nell’aula Porrino dell’Istituzione cagliaritana. La serata si concluderà alle 20.00 con un concerto nella Cattedrale di Cagliari.

Il secondo (sabato 13 ottobre alle 10.00), in una masterclass per gli allievi organisti, dedicata all’improvvisazione, che avrà luogo al Conservatorio.