A Echi Lontani il “Manoscritto di Bergamo”

Domenica 14 ottobre il festival dedica una serata a Georg Friedrich Händel

Di: Antonio Caria

Sarà il “Manoscritto di Bergamo” il prossimo protagonista del festival Echi Lontani, in corso di svolgimento a Cagliari.

Domenica 14 ottobre alle 21.00, nella Chiesa di Santa Maria del Monte, andrà in scena un concerto del clavicembalista Fernando De Luca che proporrà 1 toccate e sette preludi contenuti nel prezioso documento, attribuibile al periodo in cui Händel visse in Italia, in particolare a Roma, e ritrovato nella città lombarda dal musicologo Graham Pont.