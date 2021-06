Servizio rimozione. La denuncia del Sindacato Generale di Base: “Uno strano appalto”

Assegnato con procedura d'urgenza il 12 dicembre 2020 dopo 7 mesi non è ancora stato sottoscritto

Di: Redazione Sardegna Live

Di seguito riportiamo quando dichiarato dal Sindacato Generale di Base in merito alla vertenza che riguarda il servizio rimozione nel Comune di Cagliari.

Una vicenda strana e oscura la storia del servizio “rimozione di Cagliari”, un servizio che tutti vogliono ma nessuno lo prende o meglio chi lo prende forse non ha tutte le carte in regola.

In un paese diverso, forse avrebbe già aperto gli occhi la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti, perché a pagare questi ritardi sono :

i Cittadini di Cagliari, che dopo sette mesi sono senza un servizio essenziale,infatti si assiste a un disordine urbano senza precedenti, macchine parcheggiate ovunque sulle strisce pedonali, sugli stalli per lo scarico e carico, sugli stalli per i portatori di handicap ;

i lavoratori , che si trovano ancora in cassa integrazione a spese dello stato in assemblea permanente dal 1° aprile per la tutela del posto di lavoro;

le casse, le finanze del Comune di Cagliari, infatti dopo aver incrementato la tassa sui passo carrabile il servizio non viene erogato.

Il silenzio di questo periodo trascorso adesso inizia a fare rumore e forse a qualcuno potrebbe iniziare a fare paura.

In questi giorni abbiamo letto troppe cose molto lontane dalla realtà. Molte di quelle cose sono strane, ad esempio: perché il Comune di Cagliari affida, il 12 dicembre 2020, con urgenza la gara all'unica azienda che ha partecipato e dopo sette mesi non è stata ancora chiamata a firmare l'appalto?

Perché nell'appalto non è stato previsto che i partecipanti avessero mezzi e personale al momento della partecipazione al bando?

Ci sorge un dubbio, forse si voleva avvantaggiare qualcuno a discapito di altri?

Ha avuto un ruolo nella vicenda qualche Consigliere Comunale per avvantaggiare la società entrante nel reperimento dei mezzi a sfavore della Cooperativa uscente?

Come mai l'Amministrazione non va in autotutela revocando l'appalto ma anzi allunga ancora il periodo per la firma con la Società aggiudicataria?

Durante i 35 giorni di assemblea permanente abbiamo discusso con i lavoratori e tanti, troppi i dubbi che stanno emergendo su questo strano appalto. Crediamo che la pandemia non abbia un ruolo essenziale, per questo i nostri dubbi li porteremmo nei prossimi all'attenzione della Procura della Repubblica e della Corte dei Conti.

In queste ore abbiamo chiesto l'ennesimo incontro con il Sindaco di Cagliari speriamo di avere risposte più esaustive, noi nel rispetto di tutte le regole e leggi, andremmo a chiedere che il servizio venga affidato alla Cooperativa uscente che garantiva salari e un servizio efficiente a Cagliari.