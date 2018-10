Maltempo. Ritrovata l'auto della donna dispersa

Sono in corso le operazioni di recupero

Di: Redazione Sardegna Live

aggiornamento. la donna e' stata ritrovata morta intorno alle 11

E’ stata trovata dai sub dei Carabinieri l’auto della donna dispersa ad Assemini e sono in corso le operazioni di recupero.

Tamara Maccario, di 45 anni, si trovava in auto insieme al marito e alle tre figlie. Erano usciti di casa intorno alla mezzanotte preoccupati perché abitano in una zona di campagna vicino a un fiume. La vettura è però rimasta bloccata dall’acqua. La figlia maggiore è stata trovata aggrappata a un albero. Le altre si erano rifugiate in un casolare, mentre il marito è stato recuperato con un elicottero.

ORE 10:30: L'auto, ispezionata dai sub dei Vigili del fuoco, è stata trovata vuota.

EVACUATI. Intanto, a causa dei violenti temporali che si sono abbattuti nel sud Sardegna salgono 57 le persone evacuate: 49 a Uta, 6 a Castiadas e 2 a San Vito.

Intanto, dalla Regione fanno sapere che "le fulminazioni e i cumulati che ancora si registrano nella Sardegna Meridionale sarebbero in diminuzione, ma con isolate celle temporalesche localizzate sul golfo di Cagliari".

Nel contempo restano problemi per il rischio di allagamenti e smottamenti nel Campidano e nel Sarrabus. Nella Sardegna sud-orientale, si registrano problemi nel Comune di San Vito che risulta in parte allagato per l'esondazione del Rio Flumini Uri.

Il Flumendosa è in calo, ma il ponte di ferro tra i Comuni di Villaputzu e Muravera è ancora chiuso. Nelle campagne di Uta, nell'area metropolitana di Cagliari, il livello della diga del Cixerri è sceso alla quota di 38,46 metri ed è sempre attiva la fase di pre-allerta per il rischio idraulico a valle con rilasci di 20 metri cubi al secondo. Resta chiusa al traffico la statale 195, a causa del crollo di un ponte, mentre la nuova statale nuova 125 è interessata da allagamenti e smottamenti all''altezza della località turistica di Costa Rei.