A Torralba si dona il sangue

L'appuntamento è in programma sabato 13 ottobre dalle 8.00 alle 12.00

Di: Antonio Caria

Tornerà sabato 13 ottobre il consueto appuntamento con la donazione di sangue promosso dall’Avis di Torralba presieduta da Roberta Onida. Un’attività di sensibilizzazione che l’Associazione torralbese, molto attiva sul territorio, sta portando avanti già da molti anni.

L’autoemoteca sarà presente in Via Carlo Felice dalle 8.00 alle 12.00. Sarà una nuova occasione per i donatori per dare un segnale in aiuto dei più bisognosi.