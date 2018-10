Chiusa al traffico la SS 195: percorso per Pula deviato sulla SS 130

Ecco le informazioni fornite dall'Anas

Di: Redazione Sardegna Live

L'Anas informa che in seguito al crollo del ponte con conseguente chiusura della statale 195, dal km 0 al km 11, il traffico automobilistico diretto a Pula viene deviato sulla statale 130 in direzione Carbonia. Il percorso prosegue proseguire sulla statale 293 da Siliqua verso Giba e rientro sulla 195 in direzione Teulada e Pula.

Il percorso inverso andrà compiuto in direzione Cagliari.