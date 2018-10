Spaccio di cocaina al circolo “California”: in manette il titolare

L’uomo è stato ammanettato e rinchiuso in camera di sicurezza in via Nuoro

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 31enne, Antonio Prazzoli, titolare del circolo privato "California" di via Cimarosa, per detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato sorpreso dai militari in flagranza di reato: durante un blitz all'interno del locale, è stato trovato in possesso di cinque grammi di cocaina, con 22 dosi già pronte e appena 40 euro frutto dell'attività di smercio.

Il cagliaritano è finito nelle camere di sicurezza della stazione di Villanova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.