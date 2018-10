Allerta meteo. Attività sospese nelle scuole e all'Università

Ecco in quali comuni della Città metropolitana di Cagliari saranno adottate le ordinanze

Di: Redazione Sardegna Live

A Cagliari le abbondanti piogge el'allerta rossa per rischio idrogeologico hanno portato alladecisione di chiudere domani gli uffici del Comune e le scuolee alla sospensione di tutte le attività dell'università' finoalle 6 de mattino di venerdì prossimo, 6 ottobre.

Per tutta la giornata di domani, giovedì 11, resteranno chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini di Cagliari.Ordinanze analoghe che riguarderanno scuole e uffici sarannoadottate anche negli altri comuni della Città metropolitana di Cagliari: Quartu Sant'Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta.

L'allerta riguarda l'intero versante sud orientale della Sardegna. A Cagliari e a Quartu i sindaci hanno attivato il centro operativo comunale.

Ecco il comunicato dell'Università di Cagliari

UNIVERSITA’ DI CAGLIARI, ATTIVITA’ SOSPESE FINO ALLE 6 DEL 12 OTTOBRE

A causa dell’allerta meteo diramato dalla Protezione civile, a partire da oggi, 10 ottobre 2018, e fino alle 6 del mattino del 12 ottobre IN TUTTO L’ATENEO sono sospese le seguenti attività:

- attività didattiche (esempi: lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus)

- biblioteche, aule studio e attività connesse

- segreterie studenti

- discussione delle lauree

- attività congressuali

Tutte le attività in qualche modo legate al servizio agli studenti e al pubblico interromperanno il servizio nelle ore indicate.

I docenti e il personale tecnico-amministrativo possono recarsi al lavoro, salvo i casi per i quali ci siano difficoltà determinate dagli eventi (difficoltà a raggiungere la sede di lavoro per via dei trasporti, o difficoltà familiari determinate dal fatto che i figli non vanno a scuola).

RACCOMANDIAMO di consultare costantemente il sito web e le pagine dei social ufficiali dell’Ateneo, su cui saranno forniti aggiornamenti sulla situazione, a seguito dell’emanazione di ulteriori ordinanze.

Cagliari, 10 ottobre 2018

