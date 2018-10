Riprendono i corsi di lingua sarda del Bellieni

Previste lezioni a Martis, Marrubiu, Bolotana, Macomer, Nuoro e Buddusò

Di: Antonio Caria

Sono iniziati inaugurati con un ciclo di lezioni a Martis, curate dall’operatrice Francesca Sini ogni mercoledì e inaugurate lo scorso 24 settembre nei locali del Palazzo municipale, i nuovi corsi di lingua e cultura sarda promossi dall’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari.

Sempre in provincia di Sassari, un altro corso è in programma dal 12 ottobre, nella sala del Centro culturale di Buddusò, con l’operatrice Daniela Masia Urgu (15.00-17.00).

Altri corsi saranno avviati dall’11 ottobre a Bolotana, (operatrice Adriana Cocco), dal 17 all’Archivio di stato di Nuoro, (a cura della direttrice Angela Andrea Orani), e dal 20 a Macomer (operatrice Lucia Sechi) mentre un altro è già in corso a Marrubiu.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica istitutobellieni@gmail.com oppure chiamare il numero 079230268. La consegna degli attestati è in programma domenica 16 dicembre a Macomer nel corso della quarta edizione di “L’ischis ma no l’ischis”.