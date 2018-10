“Ginnastica Dolce” a Borutta: aperte le iscrizioni

Le domande andranno presentate entro il 23 ottobre

Di: Antonio Caria

Grazie all’iniziativa dell’Assessorato allo Sport guidato da Renzo Solinas, il Comune di Borutta ha deciso di promuovere un corso di ginnastica dolce.

Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 18.45 alle 19.45 nei locali della palestra comunale. Il costo sarà di 15 euro per i residenti e 20 per i non residenti. Il modulo è disponibile presso la sezione modulistica del Comune e nel sito istituzionale www.comune.borutta.ss.it.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 23 ottobre. Maggiori informazioni all’ufficio dei Servizi sociali il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30.