Auto contro moto a Olbia: 15enne ferito

Il giovane ha centrato l'auto che faceva manovra

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale stamane a Olbia, dove una moto è finita contro un'auto poco dopo le 8, all’incrocio tra via D’Annunzio e via del Centenario.

Uno scooter cinquantino, in sella al quale si trovava un 15enne, ha sorpassato alcune auto che erano in fila per consentire alla Ford di uscire da via del Centenario per immettersi in via D’Annunzio.

La moto ha centrato il mezzo che faceva manovra. Ferito lievemente il ragazzino, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri e l’ambulanza del 118.