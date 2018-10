Rissa sul traghetto, arrestato un uomo. Ritardi nello sbarco

Aggredito anche un agente della Polizia intervenuto per sedare la lite

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di tensione si sono vissuti questa mattina sul traghetto partito ieri da Genova e approdato oggi nel porto di Porto Torres. Per cause ancora in fase di accertamento, un camionista sardo e una coppia di stranieri avrebbero comunicato a litigare per futili motivi. Ne è nata una colluttazione fino all’arrivo di un poliziotto che però sarebbe stato aggredito dallo stesso camionista.

L’uomo una volta bloccato grazie all’intervento di altri poliziotti è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Le operazioni di sbarco hanno subito rallentamenti e sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.