“Terra nostra" , la terra dei centenari: il segreto della longevità in Ogliastra

Arte, cultura, musica in un mix che avrà luogo dal 19 al 21 ottobre 2018

Di: Alessandro Congia

Cardedu è un piccolo paese in cui la vita scorre lenta, incastonato fra i monti e il mare d'Ogliastra. Qui la gente vive a contatto con la natura, con i sapori di un tempo e con il maestrale che porta il profumo del lentisco e del mirto fino in riva al mare. I turisti, soprattutto stranieri, ormai da tempo hanno scoperto quest'angolo di Sardegna incontaminato per vivere una vacanza lontano dal frastuono delle località più conosciute. Ma l'Ogliastra è anche una terra che custodisce un grande segreto: la longevità. È nella Marina di Cardedu, nel nuovo hotel Experience Corte Bianca che si svolgerà una tre giorni dedicata alla longevità in Ogliastra il 19, 20 e 21 ottobre.

Sarà una kermesse di gastronomia, tradizioni, artigianato, musica e testimonianze dei diretti interessati, i centenari, che racconteranno la storia della loro vita lunga e felice. "Terra Nostra, la terra dei centenari- Colori di Sardegna" è il titolo della rassegna organizzata dall'Associazione culturale Vista Net, dedicata alla longevità in Ogliastra. La tre giorni di eventi vedrà la partecipazione di 16 tra i migliori chef della Sardegna che proporranno i piatti della tradizione sarda rivisitati con fantasia e creatività. Il cantautore Piero Marras si esibirà con le canzoni più famose del suo repertorio. Si potrà ammirare, fra gli scorci più suggestivi della natura, la mostra fotografica dei centenari realizzata da Daniela Zedda. I gruppi folk locali e i suonatori di launeddas faranno rivivere le emozioni delle antiche tradizioni sarde. "Mastros in Cortes", una rappresentazione di artigianato curata da Joias, sarà in mostra fra gli scorci caratteristici dell'Hotel Corte Bianca.

IL PROGRAMMA

Venerdì 19 ottobre protagonisti della manifestazione saranno il buon cibo e il buon vino, veri e propri elisir di lunga vita dei centenari ogliastrini. Alcuni dei migliori chef della Sardegna, tra cui il pasticciere Leonildo Contis, lo chef Gianfranco Pulina e la chef ogliastrina Clelia Bandini, racconteranno attraverso i loro piatti la “dieta della longevità”, con uno show cooking d'eccezione e preparazioni realizzate a tema. A completare la squadra di "superchef" sardi ci saranno Mauro Ladu e Francesco Vitale del noto ristorante cagliaritano Cucina.eat e i cinque chef del gruppo Bovi's, Salvatore Cannas, Lorenzo Pizzo, Mauro Pischedda, Luigi Ascione e Fabrizio Sangiorgi. I piatti saranno serviti al pubblico e raccontati dagli studiosi della Comunità Mondiale della Longevità in una cena didattica in cui saranno spiegati tutti i segreti della dieta ogliastrina. Dopo la cena spazio alla cultura con un suggestivo spettacolo di musica tradizionale con il concerto del Coro Montesantu di Baunei accompagnato dal suono delle launeddas. L'artista Andrea Loddo mostrerà invece al pubblico la creazione dei leggendari bronzetti nuragici. Un'atmosfera unica che condurrà il pubblico alla scoperta delle radici più antiche e ancestrali della longevità sarda.

Sabato 20 ottobre alcuni dei principali studiosi, ricercatori e medici esperti di longevità analizzeranno da un punto di vista scientifico, umano, sociologico e culturale il grande patrimonio custodito dai centenari d'Ogliastra. Ospite d'eccezione sarà il dottor Roberto Pili della Comunità Mondiale della Longevità.

In serata spazio ad alcuni dei più bravi giovani chef dell'isola che con la loro creatività guideranno il pubblico alla scoperta dei sapori della terra d'Ogliastra con un menù degustazione pensato per l'occasione. Prima di essere serviti i piatti saranno mostrati al pubblico in un vero e proprio laboratorio di cucina. Ai fornelli gli chef Marina Ravarotto, Fabrizio Dettori, Michele Ferrara e Andrea Chessa, Ivan Sanna e il pasticciere Claudio Giulio Mereu. Subito dopo la cena protagonista sarà la musica di Piero Marras, che si esibirà in un concerto intimo ed esclusivo. I suoi brani, cantati ed eseguiti al pianoforte, racconteranno la cultura millenaria di questa terra.

Non mancheranno i protagonisti assoluti di questo straordinario fenomeno, i centenari d'Ogliastra, che con le loro testimonianze racconteranno al pubblico i segreti di una vita lunga e felice. Gli scatti d'autore della fotografa Daniela Zedda, che li ritraggono nella loro quotidianità, saranno esposti durante tutta la manifestazione.

Nei giorni dell'evento sarà presentata "Mastros in Cortes", una selezione dei migliori artigiani sardi allestita in collaborazione con Joias, in cui sarà anche possibile ammirare i prodotti delle migliori eccellenze del made in Sardinia, in un vero e proprio "mercatino artistico".

«“Terra nostra” vuole essere la vetrina nel mondo di un sogno chiamato longevità - spiega Paolo Pigliacampo, presidente dell'associazione culturale Vista Net -. Un sogno e un segreto che per centinaia di persone è una realtà. I centenari d'Ogliastra con la propria storia ci insegnano che per vivere bene è “sufficiente” mangiare bene, vivere a contatto con la natura, lavorare e mantenersi attivi, ed essere circondati dall'amore delle persone care. Dieta mediterranea, un bicchiere di Cannonau e l'amore della famiglia: sembra poco, ma è uno straordinario patrimonio, un “segreto”, che Terra Nostra vuole raccontare in questa tre giorni a Marina di Cardedu da vivere insieme ai centenari d'Ogliastra». L'evento è realizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Per tutte le informazioni relative all'evento consultare il sito colorisardegna.it

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/327087478098896/