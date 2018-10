Enjoy Sport Now: venerdì 12 ottobre la terza edizione

L’evento inizierà alle 15.00 negli spazi Cus a San Giovanni

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 12 ottobre dalle 15.00, negli spazi del Cus Sassari a San Giovanni, la terza edizione dell'Enjoy Sport Now, evento dedicato agli studenti incoming del progetto Erasmus e inserito nel programma del Welcome Weekend dell'Università degli studi di Sassari.

Una manifestazione, organizzato dall'Erasmus Student Network di Sassari che, nel corso degli anni, si conferma un ottimo punto punto di contatto fra il Centro Sportivo universitario guidato dal presidente Nicola Giordanelli e l'Università di Sassari del magnifico rettore Massimo Carpinelli.

«Lo sport è un fortissimo e riconosciuto motore di integrazione. Fare sport, farlo assieme divertendosi, contribuisce ad azzerare le distanze e ad abbattere le barriere, siano esse linguistiche o culturali. Confrontarsi, sfidarsi, giocare di squadra, esultare insieme per un canestro realizzato, per una bella parata, per un colpo a effetto sul campo da tennis: piccole grandi soddisfazioni utili a costruire e cementare i rapporti, a far sentire gli studenti Erasmus dell'Università di Sassari come a casa – ha sottolineato il presidente del Centro Sportivo universitario sassarese Nicola Giordanelli -. Anche nel 2019 il Cus Sassari si mette a piena disposizione degli studenti Erasmus incoming arrivati in città e pronti a vivere la loro esperienza fra città e Ateneo sassarese. Gli impianti sportivi di San Giovanni vogliono essere punto di incontro e di riferimento per loro, ragazzi che provengono da ogni part d'Europa e che proprio nello sport, come detto possono trovare uno strumento di conoscenza della nuova realtà che li circonda».

Il ritrovo è in programma alle 14.45 in via Tavolara mentre il rientro è fissato per le 21.30.