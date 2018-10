Domenica 14 ottobre i “Sardos” ad Abbasanta

L'incontro dell'Associazione si terrà dalle 10.15 al Centro Servizi Losa

Di: Antonio Caria

Domenica 14 ottobre l'Associazione “Sardos” si ritroverà presso il Centro Servizi Losa (Abbasanta) per un'assemblea aperta. I lavori inizieranno alle 10.15 con la relazione del Presidente Alberto Filippini.

Subito dopo avranno parleranno i Responsabili dei laboratori tematici che hanno già concluso il lavoro e dei moderatori che proseguiranno le attività nel 2019. Alle 12.30 aprirà, invece, il seggio per l'elezione dei componenti del direttivo che andranno ad affiancare i fondatori Alberto Filippini, Antonio Cardin, Mariolino Andria, Giuseppe Corongiu e Anthony Muroni nella gestione dell'associazione.

Le registrazioni dei partecipanti, aperte sino alle 12.30, partiranno alle 9.45 Nei tre tavoli che verranno allestiti all'ingresso del Centro Servizi sarà possibile effettuare, oltre alla registrazione, anche l'adesione all'Associazione oppure il rinnovo dell'iscrizione. «A chi scegliesse anche queste ultime opzioni – sottolineano gli organizzatori – sarà consegnato lo statuto dell'associazione e chiesto di versare una quota associativa di 10 euro».

Inoltre, è stato specificato come «Su richiesta di molti degli iscritti l'associazione ha curato la realizzazione di uno spazio esterno in cui sarà possibile - per chi vorrà - consumare un pranzo al sacco».