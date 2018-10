Migrante danneggia l’auto dei carabinieri

Episodio avvenuto a Cagliari davanti al Tribunale, arrestato

Di: Redazione Sardegna Live

È già stato arrestato l’uomo che questa mattina ha danneggiato un’auto dei carabinieri parcheggiata davanti al Tribunale di Cagliari.

L’uomo, un 25enne Ghanese, già in possesso del permesso di soggiorno, era stato convocato al palazzo di Giustizia per l’udienza civile per la revoca o l’assegnazione dello status di rifugiato.

Per problemi burocratici, l’udienza è stata rinviata, ma il migrante non avrebbe capito bene, e una volta nei parcheggi del Tribunale, ha afferrato una mattonella e ha rotto i vetri dell’auto dei carabinieri, e poi ha abbandonato all’interno la cartella con i documenti dell’udienza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Cagliari, che hanno ricostruito tutto l’episodio, e quelli in servizio all'interno del Tribunale che lo hanno bloccato.