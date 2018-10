Droga nel circolo privato: nei guai un 35enne cagliaritano

Il 35enne è dipendente del circolo “The Dollar” di via Monte Santo.

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Norm Radiomobile Cagliari nel corso di un servizio volto al contrasto delle traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione illecita di stupefacenti finalizzata allo spaccio, un pregiudicato cagliaritano, classe 1983 dipendente del circolo “The Dollar” di via Monte Santo.

Infatti, i militari, intorno alle 21, sono entrati all’interno del locale privato dove da tempo avevano notato movimenti riconducibili all’ambito degli stupefacenti degni di interesse, quindi sottoponevano a controllo coloro che si trovavano all’interno. Insospettiti dal comportamento del pregiudicato, lo sottoponevano a perquisizione personale e locale, trovandolo in possesso complessivamente di oltre 30 dosi di cocaina per un totale di 5 grammi, nonché 200 euro in banconote di piccolo taglio, sicuro provento dell’attività illecita.

L’attività è risultata particolarmente difficoltosa a causa della presenza di un vero e proprio impianto di videosorveglianza con telecamere, monitor e videocitofono, che non permetteva facilmente di penetrare all’interno del circolo senza essere notati. Pertanto il cagliaritano veniva ammanettato e tratto in arresto e condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione rito direttissimo nella mattinata odierna.