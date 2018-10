Al “Max 88” arrivano i “Pranzi d’autore”

Nel corso degli incontri convivali saranno presentati gli ultimi eventi di “Corpi in movimento”

Di: Antonio Caria

Si terranno il 9 e l’11 ottobre, alla libreria “Max 88”. i “Pranzi d’autore” di Danzeventi. Un’importante occasione per i commensali che si troveranno di fronte con alcuni dei nomi illustri del panorama nazionale della danza contemporanea.

Nella giornata di martedì9 dalle 13.00 alle 15.00, la libreria di via Giorgio Asproni a Sassari si trasformerà in un vero e proprio simposio che ospiterà il produttore Daniele Cipriani e il coreografo Davide Valrosso, in collaborazione con “La volpe e l’uva”. Le prime dieci prenotazioni saranno gratuite.

Alle 21.00 a Palazzo di Città, i due porteranno in scena lo spettacolo “Nudo”.La prima parte è “Prélude à l’après-midi d’un faune”, eseguita dal duetto di punta formato da Susanna Elviretti e Marco Lo Presti. La seconda parte è “Biografia di un corpo”, ideato e interpretato da Davide Valrosso, una composizione che affronta il concetto di movimento attraverso un nudo maschile, integrale e isolato.

Giovedì 11 i protagonisti saranno il coreografo Salvo Lombardo e il giornalista e scrittore Paolo Ruffini. Il primo parlerà del suo “Casual bystanders”, lavoro che andrà in scena (il giorno precedente) mercoledì 10, alle 21.00 a Palazzo di Città.

Paolo Ruffini presenterà invece il suo libro “Outsider. Le ragioni dell’indipendenza”, ideato come un sasso da scagliare contro la stagnazione della retorica artistica, di cui intende rovesciare la prospettiva.

Per prenotazioni è possibile inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica danzeventi@gmail.com o chiamare il numero di telefono 3406517531. Gli appuntamenti sono inseriti all’interno del festival “Corpi in movimento – Le piazze che danzano”.