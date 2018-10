“Tana di Lu Mazzoni”. Alivesi: «Presenteremo un’interpellanza al Sindaco»

Il Consigliere comunale: «Si modifichi il Piano Triennale ed Annuale delle Opere Pubbliche per l’inserimento delle manutenzioni straordinarie della Via cittadina»

Di: Antonio Caria

«Sono molti i residenti a Tana di Lu Mazzoni che ci hanno contattato per chiedere al Sindaco una attenzione particolare per la strada di penetrazione della nota zona di Sassari». Lo si legge in una nota del Consigliere comunale e Vice Presidente Commissione Urbanistica del Comune di Sassari, Manuel Alivesi.

«Famiglie, aziende importanti e residenze sono da tempo ostaggio di una strada pressoché impraticabile a causa delle strettoie e soprattutto per la mancanza dei servizi più elementari, a cominciare da un adeguata illuminazione»

«Per queste ragioni e sulla base delle numerose segnalazioni – ha concluso il Consigliere – abbiamo deciso di presentare una specifica interpellanza al Sindaco affinché voglia provvedere alla modifica del Piano Triennale ed Annuale delle Opere Pubbliche per l’inserimento delle manutenzioni straordinarie della Via cittadina di Tana di Lu Mazzoni, al fine di provvedere al miglioramento della viabilità e per l’installazione di un opportuno impianto di illuminazione».