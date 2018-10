Cagliari-Bologna 2-0. Joao Pedro Pavoletti e i rossoblù tornano alla vittoria

Centrato il primo successo stagionale alla Sardegna Arena

Di: Marco Orrù

Il Cagliari batte il Bologna 2-0 in casa e torna alla vittoria dopo un mese, centrando il primo successo stagionale alla Sardegna Arena. Partita senza storia decisa da Pavoletti e Joao Pedro. Sugli scudi Castro, autore di due assist decisivi.

LA CRONACA

Maran fa fuori sia Sau che Farias e propone Joao Pedro a supporto di Pavoletti in attacco con Ionita che giostra tra centrocampo e attacco. Pisacane-Romagna coppia di centrali di difesa; a sinistra torna Padoin.

La partenza è vibrante, con diversi scontri di gioco in mezzo al campo; Bologna che fin da subito fa capire che non sarà un pomeriggio facile per il Cagliari. IL primo squillo è di Barella al 20’, tiro debole dopo un’azione personale. Al 22’ vantaggio del Cagliari: Castro crossa dalla sinistra e Joao Pedro insacca di testa solo davanti a Skorupski. Al 28’ fuori Srna per infortunio e dentro Faragò. Al 31’ ancora Joao Pedro vicino alla rete di testa, palla alta di poco: che occasione! Partita che prosegue senza scossoni fino al 50’, dopo i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro per le continue interruzioni del gioco.

Nella ripresa Bologna subito pericoloso con una girata di Falcinelli di poco a lato. Al 53’ tiro da fuori di Castro, palla che finisce sopra la traversa. Al 58’ destro velenoso di Nagy e Cragno che ci arriva per un soffio. Sul ribaltamento di fronte Joao Pedro spreca una grande chance ciccando la conclusione.

Ancora Joao Pedro due minuti dopo, ma il suo tiro a giro e respinto in corner: grandissima occasione! Al 68’ raddoppio del Cagliari: altra giocata sublime di Castro che con l’esterno mette un pallone in mezzo che Pavoletti di testa non può sbagliare. Al 72’ altra gran parata di Cragno che tira via dall’angolino un bel tiro da fuori di Dzemaili. La partita scorre lenta fino alla fine quando l’arbitro fischia il termine dopo 3’ di recupero.