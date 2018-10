Rissa in un bar a Gavoi: ad avere la peggio un olandese del reality

L'uomo è stato accompagnato in ospedale in condizioni non gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Una violenta rissa si sarebbe scatenata nella serata di ieri in un bar di Gavoi. Ad avere la peggio, secondo quanto riferito, uno dei protagonisti del reality Het Italiaanse Dorp, trasmesso da Ollolai sull'emittente tv olandese Rtl.

Si tratta di Diederik, che insieme alla compagna Brenda e alla piccola Cloe, da mesi si è trasferito in Barbagia per vivere una nuova vita a contatto con la natura e le tradizioni di Ollolai, una comunità che lo ha accolto insieme a tutti gli altri concorrenti del reality, coinvolgendo Diederik e la famiglia in tutti gli eventi in programma per l'estate. Solo pochi giorni fa, l'uomo è stato fra gli animatori della manifestazione "Barbagia in piazza", un evento dedicato allo street food sardo e olandese e che ha invaso le strade e le piazze di Ollolai di musica e profumi.

Diederik, dopo la rissa, è stato soccorso e accompagnato all'ospedale di Nuoro dove dopo accurati controlli non si è ritenuto necessario il ricovero.