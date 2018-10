Sporcizia e degrado davanti al cimitero. Sorgia: “Non c’è rispetto nemmeno per i defunti”

La desolante situazione tra i cassonetti dell’indifferenziata

Di: Alessandro Congia

“Sono tanti e purtroppo sempre di più i cittadini che denunciano lo stato di degrado e sporcizia che si presenta in città in particolare in prossimità dei cassonetti dei rifiuti. Occorre con urgenza porre rimedio e trovare una soluzione definitiva perché in diversi casi l’emergenza diventa sempre più insostenibile”.

Il consigliere comunale Alessandro Sorgia, gruppo Misto, denuncia il degrado che si può notare dinnanzi all’ingresso del camposanto di San Michele: “Ecco lo scempio – denuncia Sorgia - a cui devono assistere quotidianamente i visitatori del cimitero di San Michele, per lo più persone che vanno a trovare i loro congiunti, tanta immondizia abbandonata sui bordi delle strade e dei marciapiedi. Possibile che l’Amministrazione non riesca a gestire un'emergenza di questo genere con le tasse che si pagano, nonostante il Sindaco evidenzi a più riprese un abbassamento della Tari, dimenticandosi i costi aggiuntivi che devono sopportare i cittadini come l’acquisto dei sacchetti, un tempo consegnati gratuitamente alle famiglie dall’amministrazione comunale – aggiunge il consigliere - come ad esempio quelli relativi al lavaggio o la posizionamento all’esterno dei mastelli condominiali da parte di apposite ditte specializzate”.