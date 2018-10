Assalto al bancomat fallito: rapinatori in fuga

Indagano i Carabinieri della Stazione di Mamoiada.

Di: Redazione Sardegna Live

Erano le 4 del mattino quando i malviventi sono entrati in azione prendendo d'assalto il bancomat dell'ufficio postale di Mamoiada. Il commando, con una carica di esplosivo, ha fatto saltare in aria, oltre al dispositivo di prelievo delle banconote, anche la porta di ingresso e ha mandato in frantumi i vetri dell'ufficio.

I malviventi però non sono riusciti a scardinare il bancomat e a rubare i soldi contenuti al suo interno.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno aperto le caccia all'uomo e avviato le indagini.

I banditi sono riusciti a scappare senza lasciare alcuna traccia, secondo alcune indiscrezioni sarebbero almeno due le persone entrate in azione.

I militari dell'Arma, infatti, stanno visionando in queste ore le immagini delle telecamere di sicurezza dell'ufficio postale che potrebbero dare importanti informazioni su quanto accaduto.