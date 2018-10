I giardini pubblici si animano con l’Oktoberfest

L’evento, targato Eventi6, è patrocinato dal Comune

Di: Antonio Caria

Ritorna domani 6 ottobre alle 12.30 uno degli appuntamenti dell’autunno sassarese: l’Oktoberfest. L’evento, giunto alla settima edizione, è promosso da Eventi6 con il patrocinio del Comune di Sassari, e si terrà sino a tarda notte nella cornice dei giardini pubblici di via Tavolara.

«Un’edizione speciale – dicono gli organizzatori dell’associazione Eventi6 – a pochi mesi dalla prematura scomparsa del nostro amico e componente dell’associazione, fino dalla sua fondazione, Daniele Pintus. Eravamo indecisi se organizzare anche quest’anno l’Oktoberfest. Poi la voglia di offrire alla città una bella giornata spensierata e divertente, anche nel suo ricordo e con il supporto di sua moglie Estela, ci è sembrato un bel modo per averlo nei nostri pensieri e in quelli di tutti i cittadini che negli anni ci hanno seguito e hanno conosciuto Daniele e il suo bar».

Birra e prodotti tipici per tutti, con alcuni food truck che amplieranno l’offerta gastronomica. 5 i gruppi musicali presenti con l’immancabile folk sassarese all’ora di pranzo «perché la festa è tedesca, ma un po’ di sano folklore locale non guasta mai» continuano gli organizzatori. A seguire i giovanissimi Dear Mark e il loro repertorio di cover dei Dire Straits. Dopo le 18.00 si esibirannoAlessandro Azara e il suo tributo a Rino Gaetano, gli “ Skaoss”con il loro travolgente ska e rock stady e The Rubik’s Tube, per un divertente salto negli anni '80.