Perseguita e molesta l’ex compagno: arrestata 34enne di Narcao

La donna era già stata ammonita nel 2016 dal Questore di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Durante la notte, M.C. una 34enne originaria di Narcao residente a Santadi, è stata arrestata dai Carabinieri di Carbonia per atti persecutori e violazione di domicilio.

Come riferito dai militari, l’ex compagno, un 31enne pescatore del posto, stanco e preoccupato per le continue molestie da parte della donna, alle due di stanotte ha chiamato il 112, chiedendo l’intervento dei Carabinieri, che giunti sul posto hanno colto la donna in flagranza di reato: aveva infatti saltato il muretto del giardino dell’abitazione dell’ex compagno e prendeva a pugni e calci la porta cercando un contatto con lui.

La vittima ha raccontato ai militari delle continue minacce, vessazioni, pedinamenti e aggressioni da parte della donna negli ultimi anni, motivo per cui la donna era già stata ammonita nel 2016 dal Questore di Cagliari e diffidata dal non commettere ulteriori atti di persecuzione nei confronti dell’uomo.

I Carabinieri hanno fermato la donna e portata in caserma, dove è stata trattenuta in attesa del rito direttissimo disposto per oggi.