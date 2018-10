Zona industriale Ottana: livelli di trielina mille volte superiori ai parametri di legge

I tecnici: "un quadro oggettivamente complesso che presenta una rilevante serie di criticità"

Di: Redazione Sardegna Live

Si è parlato di “un quadro oggettivamente complesso che presenta una rilevante serie di criticità” durante l’ultima riunione della commissione di inchiesta, presieduta da Luigi Crisponi, nella sede della Provincia di Nuoro, sull’indagine avviata nell’area industriale di Ottana.

I valori di trielina, superano di mille volte i parametri previsti dalla legge nell’aera del depuratore consortile, superamento già rilevato nel 2016. Altissimi anche i livelli di mercurio nella zona di Bolotana.

Alla riunione insieme ai tecnici erano presenti l'amministratore straordinario Costantino Tidu, i dirigenti e funzionari del Settore ambiente dell'ente. I tecnici hanno anche segnalato che nel 2014 la Provincia ha assicurato al Comune di Ottana la somma di 20mila euro per la realizzazione di 20 piezometri per l'osservazione e l'individuazione di eventuali contaminanti a base di sostanze chimiche. Soldi che non sono mai stati spesi, e per questo i piezometri non sono stati mai realizzati.