Servizio Civile Nazionale: Mara e Cossoine convocano i candidati

Le selezioni sono in programma il 17 ottobre (Cossoine) e il 22 ottobre (Mara)

Di: Antonio Caria

Con due rispettivi avvisi, le Amministrazioni comunali di Mara e Cossoine hanno convocato i candidati per i progetti del Servizio Civile Nazionale.

Per quanto riguarda "Alle origini della popolazione delle grotte”, presentato dal Comune di Mara, le selezioni si terranno lunedì 22 ottobre alle 10.00, presso il palazzo comunale in via Antonico Mariani 1.

Per “Spazio giovani in biblioteca” e “Nonni al centro”, presentati dal Comune di Cossoine, i colloqui di selezione avverranno mercoledì 17 ottobre alle 10.00, nella sala consiliare. Necessario il possesso della carta d'identità in corso di validità.