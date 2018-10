Aou Sassari: una nuova cabina elettrica per il Materno Infantile

Servirà anche gli edifici delle altre cliniche di viale San Pietro. Saranno ridotte le attività alle sole emergenze e il funzionamento degli ascensori al pubblico

Di: Antonio Caria

Come comunicato dall’Aou di Sassari entrerà in funzione giovedì 4 ottobre la nuova cabina elettrica di trasformazione del Materno Infantile. «In sinergia con l'Enel che giovedì – si legge nella nota – effettuerà dei lavori sulla propria cabina di via Padre Manzella, l'Aou di Sassari tra le 9 e le 12 collegherà la nuova cabina, più moderna e tecnologica rispetto alla vecchia cabina elettrica alla quale sarà sospesa l'alimentazione per la durata dei lavori. L'Ufficio tecnico ha previsto ulteriori interventi che saranno programmati in altre giornate».

Inoltre «Per garantire energia alle strutture servite, Clinica medica, Neurologia e Radiologia quindi Materno infantile, sarà in funzione il gruppo elettrogeno che servirà la Terapia intensiva neonatale e le degenze, limitatamente a circuiti luce e travi testaletto».

L’Aou ha rimarcato come «Per l'occasione, saranno ridotte le attività alle sole emergenze nel blocco parto e nel blocco operatorio mentre saranno sospese le attività in Risonanza magnetica, in Radioterapia, negli ambulatorio di Neurologia, al centro Pet e in Medicina nucleare».

«Alcuni ascensori al pubblico e alcuni montacarichi – viene sottolineato nel comunicato – potrebbero non funzionare mentre sarà garantito il funzionamento dei montalettighe».