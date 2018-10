Tamponamento a catena sull’asse mediano: tre automobilisti all’ospedale

I feriti sono stati soccorsi dal 118, sul posto la polizia municipale di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nell'Asse mediano di scorrimento: tamponamento a catena con 4 veicoli coinvolti altezza del cavalcavia via dei Valenzani, in direzione Poetto. Coinvolti un furgone condotto da un 45enne residente a Ilbono che tamponava una Fiat Seicento guidata da un 53enne di Cagliari.

La seicento, a sua volta, tamponava una Chevrolet Matiz condotta da una 36enne di Cagliari, che veniva soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. La Matiz, tamponava ed inoltre una Ford Ecosport condotta da un 31enne residente a Quartu. Anche i conducenti della seicento e della Ford son stati soccorsi da una ambulanza del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Marino in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e operai comunali per la messa in sicurezza della strada. Pesanti le ripercussioni sul traffico per alcune ore in quanto il tratto di strada è stato chiuso per effettuare i rilievi e tutto il traffico è stato dirottato in via dei Valenzani. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso