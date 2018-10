Un “Promo Autunno” sempre più internazionale

Tre giorni dedicati alla Fiera del Nord Sardegna negli spazi della Promocamera

Di: Antonio Caria

Centoventi aziende provenienti da tutta l’isola, ma non solo. Sono questi i numeri dell’edizione 2018 di “Promo Autunno, che si terrà dal 12 al 14 ottobre negli spazi di Promocamera a Predda Niedda a Sassari.

Il programma è stato presentato ieri mattina (2 ottobre) a Palazzo Ducale. Per Claudio Rotunno, della Pubblicover Events Designer (organizzatrice dell’evento), «Promo Autunno è ormai il polo principale di riferimento per il business in Sardegna è un forte catalizzatore d’interesse, una rara opportunità per stringere accordi commerciali e far conoscere la propria attività e i suoi prodotti».

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che ha evidenziato come la città ospita queta manifestazione per il terzo anno consecutivo e come «Promo Autunno, con i suoi 10 mila metri quadrati, ospiterà nei suoi stand le eccellenze regionali, mettendo in dialogo tra loro le realtà aziendali e stimolando la creazione di nuovi business. Il Comune non può che accogliere con favore una manifestazione che è divenuta ormai rappresentativa del territorio e che di anno in anno cresce in maniera esponenziale».

Per Maria Amelia La (Presidente di Promocamera), «Sassari deve tornare anche attraverso azioni come Promoautunno ad essere un Polo attrattore, anche attraverso Promocamera, che rappresenta un fulcro per la realtà imprenditoriale di questo territorio. La nostra struttura ha già dimostrato negli ultimi anni grandi potenzialità, e la crescita costante e duratura passa per la spinta del sistema economico del nord Sardegna: Lo dimostrano gli eventi organizzati negli ultimi anni».

Sulla stesa linea anche Roberto Mura (Presidente dell’Azienda trasporti pubblici di Sassari): «L’Atp mette a disposizione navette di collegamento tra il centro cittadino e la Promocamera e questo per permettere ai visitatori di lasciare la propria auto in città e raggiungere agevolmente e senza troppe attese la zona fieristica. Ma non solo. Quest’anno saremo presenti con un doppio stand e abbiamo deciso di puntare sui bambini: regaleremo ai piccoli visitatori un album illustrato che racconta la storia di Ajò Bus, un autobus parlante che fa scoprire ad un gruppo di bambini la bellezza della città e l’importanza di viaggiare sui mezzi pubblici».

Sono intervenuti anche l’assessora alle Politiche culturali e turismo del comune di Sassari, Manuela Palitta, il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, il segretario generale della Camera di Commercio, Pietro Esposito e il presidente della Dinamo Banco di Sardegna, Stefano Sardara.

Gli stand saranno allestiti all’interno dei settori Silver, Gold e Platinum. Tanti gli eventi in programma: Il padiglioner Wedding ospiterà le sfilate di moda con alcune tra le più affascinanti modelle sarde, in collaborazione con l’Atelier Cristal, Fata Madrina e i migliori stilisti del territorio. Domenica 14 è in programma Fashion Art Show, che porterà in passerella le creazioni di Roberto Stella per Profumo di Sardegna, Galleria Designer GiaFrà di Gian Giuseppe Pisuttu e Franco Simula, Carlo Petronilli e Giovanna Campisi. Ospite d’onore, direttamente da Colorado, sarà il comico Gianluca Fubelli, noto “Scintilla”.

L’area del Food Events, coordinata dalla Smeralda Consulting, proporrà per incontri, cooking show con degustazioni a tema due volte al giorno, alle 12 e alle 18.30, e talk show in compagnia di esperti di settore, accademici e tecnici dell’agenzia Laore, Gli incontri dedicati a tematiche come lo sviluppo rurale, la qualità del pescato in Sardegna, le erbe aromatiche e ad altre eccellenze come i vini, il pane, la pasta e la birra artigianale, saranno moderati da Pasquale Porcu, Giovanni Fancello e Tommaso Sussarello. La manifestazione sarà inaugurata venerdì 12 alle 9.30.