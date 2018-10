Brucia l’alt dei poliziotti e lancia la droga dal finestrino: due arresti

Presi due spacciatori pregiudicati del posto

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Vittorio Compagnone 47enne e Efisio Zucca, 49enne di Iglesias, entrambi pregiudicati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un equipaggio della squadra Volante del Commissariato di Iglesias, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, nel transitare in corrispondenza dell’intersezione tra Via Villa di Chiesa e Via Cappuccini, ha notato un’autovettura Fiat Bravo condotta da Zucca Efisio, noto ai poliziotti in quanto pregiudicato, e ha deciso di procedere al controllo.

Non appena gli agenti hanno affiancato l’auto intimando all’uomo di fermarsi, lo stesso disattendeva l’ordine accelerando nell’intento di immettersi sulla rampa della rotonda, per sfuggire al controllo. L’equipaggio della Polizia, raggiunto il veicolo, lo ha superato in modo tale da impedirgli ulteriori manovre, posizionandosi davanti per fermare la marcia. I poliziotti, a questo punto, sono scesi rapidamente dall’auto e hanno raggiunto il mezzo notando subito che sul sedile posteriore lato passeggero vi era un altro individuo, identificato poi per Vittorio Compagnone, che era nascosto dai vetri oscurati del mezzo il quale, in tutta fretta, gettava dal finestrino un oggetto che stringeva nella mano destra. Subito bloccato, è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa 22 grammi che teneva tra le mani, mentre l’oggetto lanciato e prontamente recuperato è risultato essere un pacchetto di sigarette con all’interno due pezzi di hashish del peso di grammi 18 circa.

La perquisizione, estesa al veicolo, ha consentito di rinvenire ulteriori pezzi di hashish per un peso complessivo di grammi 200 circa occultati nell’alloggiamento di plastica del freno a mano, mentre la perquisizione dell’abitazione di Zucca ha permesso di rinvenire un bilancino elettronico di precisione imbrattato di residui di hashish. Tratti in arresto, nella mattinata odierna verranno sottoposti a giudizio con rito per direttissima.